ميناء دمياط يستقبل 7845 طن قمح ويُصدر 1210 أطنان ملح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 12 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، واستقبل الميناء 3038 طن خردة و1054 طن خشب زان و4000 طن كسب صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 6000 طن سكر و6568 طن أبلاكاش و581 طن حديد و5600 طن ذرة و7845 طن قمح و737 طن حمص و698 طن فحم معبأ ويضاف إلى ما سبق 1800 طن برادة حديد.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 10447 طن يوريا و12730 طن كلينكر و1210 أطنان ملح و9189 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 839 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة، 590 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2015 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 45097 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 380062 طنًا.

وقال المركز إنه قد غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2556 طن قمح تتجه إلى صوامع إمبابة وشبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية.

وأشار إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 6481 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 15 سفينة، بينما غادر 14 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.