ميناء دمياط يستقبل 7801 طن قمح ويُصدر 1120 طن مولاس

أصدر المركز الإعلامي

ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 16 سفينة، فيما غادرته 19 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 6460 طن حديد و7197 طن أبلاكاش و3500 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 250 طن زيت طعام و15207 طن ذرة و7801 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 874 طن خشب زان.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 1120 طن مولاس و2738 طن رمل و106 طن كلينكر و11535 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 123 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 163 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4716 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 174559 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119690 طنًا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر هيئة ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1294 طن قمح متجه إلى إمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4377.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 3 سفن، بينما غادرتها 4 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.