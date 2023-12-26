ميناء دمياط يستقبل 7699 طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (KIA TING) القادمة من ليتوانيا وعلى متنها 7699 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم سنغافورة ويبلغ طولها 180 م وعرضها 30 م، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 4 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 36 سفينة – من بينهم السفينة (KIA TING) سالة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث الميناء 11499 طن قمح و6000 طن كسب صويا و9505 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 3760 طن حديد علاوة على 3599 طن فول.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 3950 طن اسمنت معبأ و2150 طن مولاس و12066 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1566 طن ملح معبأ و5634 طن رمل ويضاف إلى ما سبق 12130 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 372 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 101 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3819 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 137283 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 287433 طنًا.

وقال إنه غادر هيئة ميناء دمياط 5 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 6415 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4884 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 14 سفينة، بينما غادر 14 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.