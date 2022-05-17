ميناء دمياط يستقبل 764 رأس ماشية حية ويُصدر 6973 طن أسمنت

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادرت 9 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 28 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4487 طن أبلاكاش و600 طن خشب زان و28567 طن ذرة و2200 طن قمح و10297 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 10368 طن حديد فضلا عن 764 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 400 طن.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 6973 طن أسمنت و665 طن نترات أمونيوم و10000 طن علف بنجر ويضاف إلى ما سبق 16014 طن فوسفات.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 110 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 240 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1367 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 35841 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 371037 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً بلغت 4662 شاحنة.

يشار إلى أن ميناء دمياط استقبل أمس ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان، ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، لتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 الف طن من الغاز المسال، بالإضافة إلى السفينة (WINSEN) التي ترفع علم بنما، و يبلغ طولها 81 مترا وبعرض 11 مترا، لكي تقوم بتحميل شحنة من نترات الأمونيوم.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.