ميناء دمياط يستقبل 7585 طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (EYUP) القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ7585 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 108 أمتار وعرضها 18 مترا، وذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات استقبال الشحنات، واتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية والتي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وعل صعيد متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادر 7 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 29 سفينة – من بينهم السفينة (EYUP) – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 3312 طن أبلاكاش و29200 طن ذرة و22099 طن قمح و2100 طن أرز.

كما استقبل الميناء أيضا 507 أطنان قطن و344 طن خشب زان و45 طن جرارات و7643 طن حديد و6000 طن خردة ويضاف إلى ما سبق 7098 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1502 طن.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 8500 طن اسمنت و987 طن رمل و7700 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 978 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 328 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2801 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 62641 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 184886 طنا.

وغادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1299 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 3764 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل أرصفة خدمات بحرية، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.