ميناء دمياط يستقبل 7400 طن قمح ويُصدر 5367 طن رمل

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 12279 طن حديد و6000 طن خردة و2880 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 7400 طن قمح و4462 طن فول و1080 طن ذرة و250 طن ابلاكاش ويضاف إلى ما سبق 5683 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1542 طن.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 15428 طن فوسفات علاوة على 5367 طن رمل.

وذكر المركز الإعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 706 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وبطاطا وبصل أخضر وخرشوف وخس وكرات وبرسيم وثوم وشمر وفول سودانى وقطن)، وفواكه (فراولة وبرتقال).

وقال المركز الإعلامي أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر بيتم تصديرها العديد من العالم المختلفة مثل الامارات والسعودية وبلجيكا وكرواتيا والهند وسلوفينيا وهولندا وهونج كونج وألمانيا وبنجلاديش وايطاليا ومالطا وباكستان.

وأضاف المركز الإعلامي أن عدد الحاويات الواردة بلغ 211 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1734 حاوية مكافئة.

وتجدر الإشارة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 103037 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 130092 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات في ميناء دمياط بلغت 4286 شاحنة.

وذكر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط ان الميناء تعامل أمس مع 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.