ميناء دمياط يستقبل 7400 طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (ALPHA MERCURY) القادمة من روسيا وعلى متنها 7400 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة علم روسيا ويبلغ طولها 141 م وعرضها 17 م، في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وعلى صعيد متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 8 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 37 سفينة – من بينها السفينة (ALPHA MERCURY) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، استقبل الميناء 7432 طن قمح و1157 طن رخام و3700 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 4746 طن ابلاكاش و380 طن خشب زان و4190 طن صويا و459 طن نواتج و13480 طن حديد و4500 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 3973 طن أسمنت معبأ و4371 طن رمل و8000 طن يوريا ويضاف إلى ما سبق 17250 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 262 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 5 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 938 حاوية مكافئة.

وقال إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 173564 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 126912 طنًا.

ولفت المركز إلى أن غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1170 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4140 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.