ميناء دمياط يستقبل 7400 طن ذرة ويُصدر 6000 طن سيلاج

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادر 10 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 23 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 12457 طن خردة و9981 طن حديد و1076 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 1668 طن خشب زان علاوة على 7400 طن ذرة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 6000 طن سيلاج و490 طن معدات و17000 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1245 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 616 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2611 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 74657 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 267900 طن.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2445 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضى، بينما وصلت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً لعدد 4080 شاحنة.

يشار إلى أن ميناء دمياط استقبل أمس ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا، وذلك لتحميل شحنة تبلغ حوالى 66 ألف طن من الغاز المسال.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.