ميناء دمياط يستقبل 7400 طن خردة ويُصدر أكثر من 10 آلاف طن فوسفات

أعلن المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة في بيان أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 7400 طن خردة و3525 طن سلك حديد و2178 طن خشب زان ويضاف إلى ما سبق 12000 طن ذرة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 6200 طن يوريا و3152 طن رمل و10553 طن فوسفات.

وقال المركز الإعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 989 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وجزر وخضار مجمد مشكل)، وفواكه (برتقال)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية وانجلترا وسلوفينيا وسريلانكا والهند.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 264 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1094 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 159674 طنا … بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91141 طنا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1322 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا.

وأضاف المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن حركة تداول الشاحنات بلغت 2384 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.