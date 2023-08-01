ميناء دمياط يستقبل 7372 طن قمح ويُصدر 900 طن كسب صويا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7365 طن خردة و4 طن معدات و920 طن خشب زان و6200 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 134 طن فواكه مشكلة و994 طن صودا معبأ و381 طن زجاج و4124 طن ذرة و581 طن حديد و7372 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 3700 طن قمح مطحون.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 7900 طن يوريا و20084 طن كلينكر و900 طن كسب صويا و3500 طن ملح.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 915 طن سكر معبأ علاوة على 3600 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 632 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 222 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4365 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 169022 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 161770 طنًا.

وقال أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3942 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وامبابة والفيوم، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 5419 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 8 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.