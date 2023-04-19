ميناء دمياط يستقبل 7274 طن قمح ويُصدر 500 طن حديد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 3408 أطنان أرز معبأ و15700 طن ذرة و7274 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 11006 أطنان خردة و240 طن مولاس و836 طن خشب زان و15659 طن حمص و1494 طن بسلة ويضاف إلى ما سبق 8529 طن حديد.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 24145 طن يوريا و500 طن حديد و50 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3681 طن ملح علاوة على 4851 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1469 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 182 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2616 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 157605 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125370 طنًا.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2695 طن قمح متجهين إلى شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 18 حاوية 40 قدما قادم من أكتوبر.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 5062 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.