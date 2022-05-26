ميناء دمياط يستقبل 7247 رأس ماشية ويُصدر 1700 طن رمل زجاجي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 11 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 24 سفينة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 3464 طن أبلاكاش و10819 طن خردة و264 طن حديد و1022 طن خشب زان و40600 طن ذرة و2800 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 2314 طن بضائع متنوعة علاوة على 7247 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1991 طن.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 7191 طن يوريا و1700 طن رمل زجاجى و1200 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 541 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 283 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1784 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 18419 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 323557 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً بلغت عدد 4993 شاحنة.

يشار إلى أن ميناء دمياط استقبل أمس الأربعاء ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم قبرص، ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا، وذلك لتحميل شحنة تبلغ حوالى 60 الف طن من الغاز المسال.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.