ميناء دمياط يستقبل 7000 طن ذرة ويُصدر 9600 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 6 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجود بالميناء وصل إلى 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 3684 طن ابلاكاش و7000 طن ذرة و14412 طن قمح و1630 خشب زان.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 9600 طن يوريا و4400 طن مولاس و585 طن اسمنت ويضاف إلى ما سبق 8603 أطنان بضائع متنوعة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 656 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 480 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3270 حاوية مكافئة.

وذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 37780 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 219603 أطنان.

وقال المركز إنه قد غادر ميناء دمياط قطاران بعد أن تم تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدما قادمة من الإسكندرية والروبيكى، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3412 شاحنة.

يشار إلى أن ميناء دمياط استقبل أمس السفينة (AVRA I) القادمة من بلغاريا – التي ترفع علم اليونان – وعلى متنها حمولة تقدر بـ52.500 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يبلغ طولها 189 م وعرضها 32 م وبغاطس 12.60 م.

يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح وتخزينة في إطار جهود الدولة من اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية، والتي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.