ميناء دمياط يستقبل 7000 طن ذرة ويُصدر 14902 طن ملح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 41 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1298 طن خشب زان و1012 طن خردة و7000 طن ذرة و214 طن تفاح و1256 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 14586 طن قمح علاوة على 2590 طن فول صويا.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 6280 طن يوريا و3144 طن اسمنت معبأ و9571 طن كلينكر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3010 أطنان حديد و14902 طن ملح صب و6850 طن علف و1415 طن رمل و320 طن مولاس و7230 طن بضائع متنوعة .

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 2123 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 446 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1946 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 59569 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 377032 طنًا.

وذكر أنه قد غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2478 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6536 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 13 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينها السفينة (DEEB BREEZA) القادمة من أوكرانيا وعلى متنها 7352 طن قمح لصالح القطاع الخاص، حيث يأتي ذلك تأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.