ميناء دمياط يستقبل 7 سفن ويُصدر 800 طن فوسفات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة .وأفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة .

وأفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر 58 سيارة نقل محملة بـ 2991 طن قمح .

وأشار المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 20698 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 16742 طنا.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الميناء شملت 21150 طن ملح و 14668 طن يوريا و 800 طن فوسفات و 7181 طن رمل