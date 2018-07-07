ميناء دمياط يستقبل 7 سفن ويُصدر 1600 طن نترات أمونيوم

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة. وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراء

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار إلى أنه غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية 1354 طن قمح، في حين غادر 58 سيارة نقل محملة بـ 2881 طن قمح.

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 59059 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19406 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 3000 طن يوريا و 15415 طن فوسفات و 1600 طن نترات أمونيوم وإعادة تصدير 2400 طن كسب فول صويا.

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