ميناء دمياط يستقبل 7 سفن ويصدر 11524 طن فوسفات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، وشهد تصدير 11524 طن فوسفات، فيما غادر 5 سفن حاويات.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 13 بالمخطاف الخارجى فى انتظار

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة، وشهد تصدير 11524 طن فوسفات، فيما غادر 5 سفن حاويات.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 13 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بـ 2688 طن قمح، فى حين غادر عدد 80 سيارة نقل محملة بـ 4195 طن قمح.

واضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 172546 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24186 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6737 طن يوريا و 1290 طن رمل زجاجي و 2700 طن مولاس.