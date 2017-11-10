ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات و بضائع عامة

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات، و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادره سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، بياناً قال فيه إن إجمالي…

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات، و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادره سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز أن غادر الميناء عدد قطاران بحمولة إجمالية 2609 طن قمح، في حين غادر 62 سيارة بحمولة 3254 طن قمح.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 156774 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46253 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 2600 طن رمل.