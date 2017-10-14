ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، علاوة على 14 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الد

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، علاوة على 14 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2658 طن قمح، في حين غادر ( 82 ) سيارة بحمولة 3996 طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 172457 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 23593 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 1500 طن يوريا، و 1530 طن فوسفات، و 3900 طن رمل زجاجى.