ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادرته سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اليوم الجمعة، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، علاوة على 15 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى ا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادرته سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اليوم الجمعة، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، علاوة على 15 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار إلى أنه جار تحميل قطار سكر من ساحة الميناء النهرى، موضحا أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 62594 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53882 طنا .

تجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6505 أطنان يوريا و 3800 طن فوسفات و2450 طن رمل و 1660 طن راب أمونيوم و 2500 طن علف بنجر و 2418 طن ملح .