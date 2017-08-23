ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة اليوم الأربعاء

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، علاوة على 13 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أن غادر الميناء في الحادية عشر من صباح أمس الثلاثاء القطار رقم 2435 محمل بـ 1300 طن قمح، في حين غادرت عدد ( 83 ) سيارة بحمولة 3976 طن قمح.

ولفت المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 155501 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33610 طنا.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 12613 طن فوسفات و إعادة تصدير 1790 طن ذرة.