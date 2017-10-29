ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة .. الأحد

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء…



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 5 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، علاوة على 15 بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء في الرابعة مساء أمس السبت القطار رقم 2476، وفي الحادية عشرة والنصف مساء أمس أيضا القطار رقم 2441، بحمولة إجمالية 2604 طن قمح، في حين غادر 112 سيارة بحمولة 5749 طن قمح.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 160495 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 63003 طنا.

وفي هذه الاثناء استقبل الميناء في الخامسة مساء أمس قطارا محملا بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 8500 طن يوريا و 4640 طن فوسفات و 600 طن ملح .