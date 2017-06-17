ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع متنوعة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجر

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 92160 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 120328 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء ( 2 ) قطار بحمولة ( 2531 ) طن قمح، فضلا عن (93) سيارة بحمولة (4327) طن قمح.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 5800 طن يوريا و 5604 طن فوسفات و 1025 طن رمل و 7500 طن علف بنجر.