ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول. وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها اليوم

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها اليوم الخميس، مغادرة القطار رقم 2461 محمل بـ 1054 طن قمح، كما غادرت 96 سيارة نقل محملة بـ4607 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173003 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24668 طنا.

وفى سياق متصل، استقبل الميناء في الثالثة صباح اليوم قطار محمل بـ1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 5000 طن يوريا و7200 طن فوسفات و400 طن أسمنت وإعادة شحن 1200 طن كسب فول صويا.