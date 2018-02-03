ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات متنوعة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت إلى أنه غادر الميناء قطار محمل بـ 1305 أطنان قمح، في حين غادر 66 سيارة نقل وعليها بـ 2942 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 54795 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 51591 طنا.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر شملت 5400 طن يوريا و 3287 طن رمل و 2536 طن ملح.

يشار إلى أن الكراكة مكة تواصل أعمال صيانة الممر الملاحى حفاظا على سلامة وأمان السفن بعد النوات الأخيرة التى تعرض لها الميناء.