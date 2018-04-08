ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات عامة

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 13 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر 111 سيارة نقل محملة بـ 4882 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 156464 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

وأشار إلى أن الميناء استقبل في السادسة صباح اليوم الأحد قطارا محملا بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز فى قاع البحر.

ولفت المركز الإعلامى إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 9820 طن يوريا و 900 طن فوسفات و650 طن رمل.