ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع ويُصدر4880 طن حديد بليت

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، وتصدير 4880 طن حديد بليت. وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، وتصدير 4880 طن حديد بليت.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 7 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء في الثانية عشرة مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2450، وفى الثانية والنصف صباح اليوم الخميس القطار رقم 3299 بحمولة إجمالية 2626 طن قمح، فى حين غادر 46 سيارة نقل محملة بـ 2144 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 173759 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24793 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 9200 يوريا و 2250 طن رمل و 4320 طن مولاس وإعادة شحن 2700 طن كسب فول صويا.