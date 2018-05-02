ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع ويُصدر 4570 طن حديد بليت

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفينة بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 7 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 7 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء فى الثامنة والنصف مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 3299 محملا بـ 1283 طن قمح، فى حين غادر 39 سيارة نقل محملة بـ 1630 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 176936 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 25893 طنا.

ولفت إلى أن الميناء استقبل فى الخامسة صباح أمس وفى السادسة صباح اليوم قطارين بحمولة إجمالية 2000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم المواسير فى قاع البحر.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الميناء شملت 14000 يوريا و 5600 طن فوسفات 1240 طن رمل و 4320 طن مولاس و 4570 طن حديد بليت وإعادة شحن 1700 طن كسب فول صويا.