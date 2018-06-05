ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع ويُصدر 1090 طن أسمنت

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر الميناء قطار محمل بـ 1348 طن قمح، في حين غادر 231 سيارة نقل محملة بـ12342 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 136077 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8259 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 4011 طن يوريا، و 1090 طن أسمنت، و 2032 طن ملح.