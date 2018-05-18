ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع.. ويصدر 1100 طن رمل زجاجي

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 10 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراء



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 10 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء قطار محمل بـ1422 طن قمح، في حين غادر 46 سيارة نقل محملة بـ2297 طن قمح.

وأشار إلي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 176245 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22709 أطنان.

وأضاف أن حركة الصادر من الميناء شملت 7500 طن يوريا و4780 طن فوسفات و1100 طن رمل زجاجي و600 طن مولاس و2900 طن حجر كوارتز.