ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع متنوعة وحاويات

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20، بالإضافة إلى 7 بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات ال

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأصدر

المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن

الموجودة بالميناء بلغ 20، بالإضافة إلى 7 بالمخطاف الخارجى للميناء فى

انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 42493 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 99543 طنا.

وغادر الميناء (46) سيارة بحمولة (2128) طن قمح، يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 8150 طن يوريا و550 طن علف بنجر و4600 طن ملح.

