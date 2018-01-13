ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع عامة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18، بالإضافة إلى 9 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18، بالإضافة إلى 9 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2614 طن قمح، في حين غادر 94 سيارة نقل بحمولة 4182 طن قمح.

واوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 72143 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 94302 طنا.

ولفت المركز الى أنه غادر الميناء في السادسة والربع مساء أمس الجمعة قطار حاويات بعد أن قام بتفريغ حمولة 20 حاوية ثلاجة 40 قدم قادم من العين السخنة.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 29400 طن ملح و 13446 طن يوريا و 10000 طن ميثانول و 3500 طن فوسفات.