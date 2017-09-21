ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع عامة وحاويات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، فضلا عن 26 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، فضلا عن 26 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2631 طن قمح، في حين غادر 86 سيارة بحمولة 4240 طن قمح.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 171935 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53825 طنا.

يشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6550 طن يوريا، و 5850 طن فوسفات.

