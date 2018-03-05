ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع عامة اليوم الإثنين

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

يذكر أنه غادر الميناء قطاران محملان بـ 2485 طن قمح، في حين غادر 108 سيارة نقل محملة بـ 4867 طن قمح.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 108347 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 28365 طنا، لافتا إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5500 طن يوريا، و 2500 طن رمل.

