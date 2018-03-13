ميناء دمياط يستقبل 7 سفن بضائع عامة اليوم الثلاثاء

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد…

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أن غادر الميناء 128 سيارة نقل محملة بـ 6059 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 143187 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33325 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 19500 طن يوريا، و 5200 طن فوسفات، و 2460 طن رمل، و 600 طن ألواح جبس.

