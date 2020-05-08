ميناء دمياط يستقبل 7 آلاف طن قمح ويُصدر 1950 طن مولاس

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة قمح تزن 7014 طن، فيما غادر سفينتان حاويات و10 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة مولاس تزن 1950 طن، وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 25 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 17299 طن حديد و7508 طن خردة و7014 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 2864 طن ابلاكاش و1077 طن خشب زان و13955 طن ذرة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 12035 طن يوريا و700 طن فوسفات و920 طن علف بنجر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1950 مولاس علاوة 2150 طن رمل.

وأضاف المركز أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 196 حاوية مكافئة تشمل فواكه (برتقال وفراولة وليمون وخوخ)، وخضراوات (جزر وخضار مشكل وبطاطس)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم وأرز)، حيث يتم تصديرها إلى الإمارات وإيطاليا وإنجلترا.

الجدير بالذكر أن عدد الحاويات الواردة بلغ 61 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1347 حاوية مكافئة.

ولفت المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 158260 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 118360 طنا.

وتجدر الإشارة إلى أن غادر الميناء 2594 شاحنة منها 889 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 52426 من البضائع العامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

ويشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر، حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.