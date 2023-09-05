ميناء دمياط يستقبل 6942 طن قمح ويُصدر 9187 طن بضائع متنوعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 16 سفينة، فيما غادر 10 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1000 طن نواتج تقطير و4543 طن خردة و1500 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 6942 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 9187 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 971 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 325 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2971 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 41330 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225714 طنًا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 4259 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 5 سفن، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.