ميناء دمياط يستقبل 6915 طن حديد ويُصدر 1350 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 4349 طن خردة و438 طن زيت طعام و6915 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 15225 طن ذرة علاوة على 364 طن قمح.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 8100 طن علف بنجر و150 طن رمل و1350 طن يوريا ويضاف إلى ما سبق 14823 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 730 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 598 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5246 حاوية مكافئة.

وذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 76627 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 190863 طنًا.

ولفت إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5085 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.