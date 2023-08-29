ميناء دمياط يستقبل 6864 طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (UNI – K) القادمة من أوكرانيا وعلى متنها 6864 طن قمح لصالح القطاع الخاص، وترفع علم توجو ويبلغ طولها 101 م وعرضها 18 م، وذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 17 سفينة، فيما غادر 9 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 40 سفينة – من بينها السفينة (UNI – K) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 4825 طن خردة و495 طن زيت طعام و930 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 2205 أطنان حديد و9860 طن ذرة و3639 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 2026 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 4500 طن علف بنجر و3276 طن رمل و5409 طن يوريا و5449 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 742 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 227 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4450 حاوية مكافئة.

وذكر المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 91635 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191412 طنًا.

وأضاف المركز الإعلامي أنه قد غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3786 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي وطنطا.

كما غادر الميناء أيضا 2 وحدة نهرية (بارج) متجهتان إلى إمبابة بعد ان قامتا بتحميل شحنة قمح تبلغ حوالي 553 طنا، وذلك بعد ما تم تفريغ شحنة تقدر بحوالي 525 طن أسمنت أبيض معبأ وشحنة تقدر بحوالي 13 طن قواعد خشبية قادمتان من محافظة المنيا.

ولفت المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 4888 شاحنة.