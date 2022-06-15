ميناء دمياط يستقبل 6753 طن فول ويُصدر 17000 طن كسب صويا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 5750 طن خردة و10242 طن قمح و924 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 3487 طن سكر و6753 طن فول ويضاف إلى ما سبق 13880 طن ذرة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 17000 طن كسب صويا و2000 طن ملح و8186 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2750 طن رمل علاوة على 7080 طن بضائع متنوعة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1736 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 259 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2563 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 97665 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 287298 طنا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2518 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وكوم أبو راضى، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً بلغت عدد 4749 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.