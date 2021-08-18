ميناء دمياط يستقبل 667 سفينة الربع الثاني من العام الجاري بتراجع 12%

مقابل 756 سفينة تم استقبالها خلال نفس الفترة من العام الماضي

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الربع الثاني من العام الجاري 667 سفينة، وذلك مقابل 756 سفينة تم استقبالها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك بتراجع قدره 12% .

وتوزعت تلك السفن بين 227 سفينة في نشاط الحاويات، مقابل 208 سفن خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 9% ، و136 سفينة بضائع عامة مقابل 256 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع قدره 47% ، و204 سفن في الصب الجاف مقابل 202 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع قدره 1% فقط.

كما استقبل الميناء 62 سفينة صب سائل مقابل 52 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 19% ، أما سفن الخدمات قبلغت 38 سفينة مقابل 38 سفينة أيضا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد تقرير صادر عن هيئة ميناء دمياط أنه تلاحظ زيادة عدد سفن الحاويات في الفترة المثيلة من العام الماضي ، كما تلاحظ زيادة عدد سفن الصب السائل بنسبة 19% ، وذلك بالرغم من تنفيذ الميناء مشروعات ضخمة يتم تنفيذها أهمها تعميق وتدعيم أرصفة الحاويات بالميناء على الأرصفة من 1 إلى 6 والمخصصة لنشاط الحاويات.

وبالنسبة للبضائع فقد بلغت خلال الربع الثاني من العام الماضي 970 ألف طن، مقابل 907 آلاف طن، وذلك بزيادة قدرها 7%، واستقبل 680 ألف طن من البضائع العامة التقليدية مقابل 949 ألف طن بنسبة 28% ، كما استقبل 4.1 مليون طن مقابل 4.1 مليون طن بنسبة زيادة 1%، كما استقبل الميناء الصب السائل 1.3 مليون طن، مقابل 619 ألف طن بنسبة زيادة 116%، و6.1 مليون طن من البضائع العامة مقابل 5.6 مليون طن بزيادة قدرها 9% .

أما بالنسبة للحاويات فقد بلغت 3.5 مليون طن ، مقابل 3.38 مليون طن بزيادة 4%.

وبالنسبة لأعداد الحاويات فبلغت 289 ألف حاوية، وذلك مقابل 280 ألف حاوية خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 3% .. وتوزعت تلك الحاويات بين 140 ألف حاوية صادرة بنسبة 48%، مقابل 121 ألف حاوية خلال العام الماضي، بالاضافة إلى 27 ألف حاوية كحركة إضافية.