نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 6622 طن أبلاكاش ويُصدر 21485 طن يوريا

الميناء تعامل مع 26 سفينة
محمود محسن 5:29 م, الأحد, 30 مايو 21 5:29 م, الأحد, 30 مايو 21

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الاعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 6622 طن أبلاكاش و1904 أطنان خشب زان و12025 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 4862 طن قمح.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 1570 طن فوسفات و21485 طن يوريا و4700 طن مخلفات علف بنجر و1027 طن كسب صويا.

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وقال المركز الاعلامي إن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 987 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وفلفل وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم وسمسم وريحان)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة)، حيث يتم تصدير المنتجات سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية وكرواتيا ومالطا وايطاليا وسنغافورة والصين والهند وبنجلاديش وسريلانكا وسلوفينيا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 386 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2990 حاوية مكافئة.

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وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 177819 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 67823 طنا.

وأوضح المركز الاعلامي أنه قد غادر الميناء قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدم قادم من حلوان، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3515 شاحنة.

الجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

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وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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