ميناء دمياط يستقبل 66000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (CHRISTIANA P) القادمة من فرنسا وعلى متنها 66000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك فى إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتان، فيما غادر 3 سفن، لافتا إلى أن إجمالى عدد السفن الموجودة وصل إلى 32 سفينة – من بينها السفينة (CHRISTIANA P) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 11422 طن خردة و6657 طن حديد و1500 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 5600 طن بضائع متنوعة و1290 طن زيت و3389 طن قمح و14191 طن ذرة و500 طن خشب زان و105 طن جرارات.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 314 طن كحول و7786 طن يوريا و2022 طن ملح.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 758 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 146 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5219 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 102211 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 372096 طنًا.

وقال إنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2660 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وامبابه، علاوة على مغادرة قطاران آخران بعد أن قاما بتفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5059 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.