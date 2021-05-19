ميناء دمياط يستقبل 6600 طن ذرة ويُصدر 5500 طن كسب صويا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 23 سفينة حاويات وبضائع عامة. وقال المركز الإعلامي إن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 3942 طن لفات حديد، و528 طن حديد صاج، و1100 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء 959 طن أبلاكاش، و1344 طن خشب زان، و8312 طن خردة، و2500 طن قمح، و6600 طن ذرة، و1028 طن صودا معبأ، يضاف إلى ما سبق 3600 طن كلوريد ايثيلين.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 8500 طن فوسفات، و4500 طن علف بنجر، و5500 طن كسب صويا.

كما قام الميناء بتصدير 428 طن يوريا، علاوة على 907 أطنان نترات أمونيوم.

وذكر المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 355 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بقدونس وخرشوف وفلفل وخضر مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بردقوش وثوم وريحان وزيتون)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة)،

حيث يتم تصدير المنتجات سالفة الذكر إلى كل من الإمارات وألمانيا واليونان ومالطا وتايوان وسنغافورة وأمريكا وإيطاليا والهند.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 542 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2690 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 180728 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 79319 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4301 شاحنة.

يُذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر؛ حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.