ميناء دمياط يستقبل 66 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (ANNA S) القادمة من روسيا وعلى متنها 66 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم ليبريا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة الميناء بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 41 سفينة – من بينها السفينة (ANNA S) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 2422 طن خشب زان و3749 طن أبلاكاش و6234 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 607 أطنان مواسير، بالإضافة إلى 8300 طن كسب فول صويا.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 7660 طن يوريا و3244 طن رمل و2300 طن صويا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 800 طن علف بنجر علاوة على 2225 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 600 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 190 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2293 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 76649 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 87061 طنًا.

وأوضح أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2428 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3864 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 13 سفينة، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، ومن بينهم ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان، وذلك لتحميل 61 ألف طن غاز مسال.