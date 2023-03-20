ميناء دمياط يستقبل 6577 طن صويا ويُصدر 352 طن كحول

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن، فيما غادرت 3 سفن، لافتا إلى إن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز أنه رغم التغيرات المناخية التي تعرضت لها محافظة دمياط فإن الميناء لم يغلق البوغاز واستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1082 طن ذرة و2000 طن فول و6577 طن صويا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 24 طن بصل و549 طن رمل و352 طن كحول ويضاف إلى ما سبق 7585 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 784 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 64 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1059 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 100484 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118980 طنًا.

وأشار المركز الإعلامي إلى إن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 4458 شاحنة.

يشار إلى إن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 7 سفن، بينما غادر 5 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.