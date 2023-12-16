ميناء دمياط يستقبل 65710 أطنان قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط اليوم السبت السفينة (GOOD HOPE MAX) القادمة من بلغاريا وعلى متنها 65710 أطنان قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بريطانيا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، ضمن جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وأصدر الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، فيما غادر 9 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 42 سفينة – من بينها السفينة (GOOD HOPE MAX) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 9107 أطنان خردة و437 طن مولاس و2930 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 2200 طن فول صويا و9500 طن قمح و3607 أطنان حمص و528 طن خشب زان و13991 طن حديد ويضاف إلى ما سبق 13000 طن ذرة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 8925 طن يوريا و7992 طن ملح معبأ و5711 طن جبس معبأ.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 377 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 133 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2737 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 137635 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 317748 طنًا.

وقال المركز إنه قد غادر هيئة الميناء 4 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 5162 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي والفيوم، علاوة على مغادرة قطار آخر بعد أن تم تفريغ 50 حاوية 20 قدما قادما من العين السخنة.

ولفت المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت 2974 شاحنة.