ميناء دمياط يستقبل 6509 رأس ماشية حية ويُصدر 4820 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 12 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 20 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1165 طن ابلاكاش و10431 طن خردة و979 طن خشب زان.

كما استقبل ميناء دمياط أيضا 11360 طن سلاج و5345 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 6509 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 2141 طن.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 4820 طن يوريا و1551 طن رمل و11343 طن بضائع متنوعة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1373 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 269 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2406 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 4745 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 301088 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً في ميناء دمياط بلغت عدد 3446 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.