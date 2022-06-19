ميناء دمياط يستقبل 6500 طن سكر ويُصدر 3017 طن بودرة جبس

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، إذ استقبل الميناء 5900 طن خردة و6001 طن أبلاكاش و8828 طن قمح و6500 طن سكر.

كما استقبل الميناء أيضاء 1500 طن فول علاوة على 15290 طن ذرة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 3017 طن بودرة جبس و1639 طن ملح و1870 طن رمل ويضاف إلى ما سبق 10063 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 787 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 547 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2618 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 104410 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 280587 طنا.

وقال المركز إنه قد غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2619 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3756 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.