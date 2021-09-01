ميناء دمياط يستقبل 6500 طن سكر ويُصدر 2800 طن زيت طعام

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 24 سفينة حاويات وبضائع عامة. ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 3500 طن صويا، و20500 طن ذرة، و10267 طن خردة. كما استقبل الميناء أيضًا 6500 طن سكر، علاوة على 3265 طن حديد.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 13145 طن فوسفات، و12997 طن يوريا، و2800 طن زيت طعام، يضاف إلى ما سبق 4200 طن رمل.

وذكر المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 38 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بطاطا وخرشوف وبرسيم وبصل وريحان)، وفواكه (رمان وفراولة)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والجزائر والسعودية وأمريكا وإسبانيا وإيطاليا وباكستان.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 5440 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1097 طنًّا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3546 شاحنة.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء عدد 10 وحدة نهرية (بارج) قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية بلغت 3000 طن قمح متجهين إلى صومعة إمبابة.

جدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر؛ حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.